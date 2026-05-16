Hormuz, gli europei trattano con l'Iran per far passare le petroliere

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Andrea Riccardi 16 maggio 2026 a

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Paesi europei stanno trattando con l'Iran per attraversare lo Stretto di Hormuz. Centinaia le petroliere ancora bloccate nel Golfo Persico dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il blocco dello Stretto ha provocato un'impennata dei prezzi dei carburanti. Il capo della commissione parlamentare per la Sicurezza nazionale Ebrahim Azizi ha indicato che l'Iran ha "messo in atto un meccanismo professionale di gestione del traffico" a Hormuz, che sarà presto operativo, sottolineando L'Iran che paesi europei sono in trattative con Teheran per ottenere i permessi necessari ad attraversare questa rotta strategica per il commercio globale di petrolio. "Dopo il passaggio di navi provenienti da paesi dell'Asia orientale, tra cui Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni secondo cui gli europei hanno avviato negoziati con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie" per attraversare il passaggio, ha annunciato la televisione di stato senza specificare i nomi dei paesi.

L'annuncio giunge mentre la portaerei francese Charles de Gaulle e la sua scorta sono arrivate "sul posto" nel Mar Arabico, dove sono preposizionate nel caso in cui venga lanciata una missione "neutrale" per ripristinare la navigazione a Hormuz, ha annunciato da Parigi il ministro per le Forze Armate Alice Rufo. E mentre due cacciamine italiani sono in rotta per Hormuz, per togliere gli ordigni rilasciati in mare dall'Iran e ripristinare la navigazione una volta terminato il conflitto.

Il blocco imposto dall'Iran a questa rotta marittima, attraverso la quale transita solitamente un quinto della produzione petrolifera mondiale, sconvolge i mercati e conferisce a Teheran un vantaggio strategico. "In questo processo, beneficeranno solo le navi commerciali e le parti che collaborano con l'Iran", ha spiegato Aziziv, aggiungendo che "saranno riscosse le tariffe necessarie per i servizi specializzati". "Il canale rimarrà chiuso agli operatori del cosiddetto Freedom Project ", ha affermato, riferendosi a all'operazione militare temporanea statunitense volta a guidare le navi commerciali bloccate nello Stretto. Gli Usa mantengono il blocco dei porti iraniani nonostante il fragile cessate il fuoco entrato in vigore l'8 aprile. Giovedì, l'Iran aveva già annunciato che le proprie forze navali avevano permesso a "più di 30" navi cinesi di attraversare lo Stretto di Hormuz. La Cina è il principale importatore di petrolio iraniano. Da quando hanno imposto il blocco a ridosso dello Stretto di Hormuz, il 13 aprile, le forze degli Stati Uniti hanno fatto deviare 78 navi e ne hanno bloccate quattro. Lo ha riferito il Comando centrale Usa in un comunicato: "Le operazioni hanno avuto lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni",.