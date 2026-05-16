Francia, Leone XIV accetta l'invito di Macron: il 25 settembre a Parigi

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Angela Bruni 16 maggio 2026 a

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Leone XIV si recherà a Parigi. Un viaggio apostolico che Papa Francesco non ha mai voluto fare pur essendo stato a Strasburgo nel 2014, a Marsiglia nove anni dopo e in Corsica nel 2024. Per Robert Francis Prevost l'occasione è la visita alla sede dell'Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Dal 25 settembre Leone XIV sarà in Francia. L'invito è stato consegnato pare proprio dal presidente Emmanuel Macron, che il 10 aprile scorso era in Vaticano. In questi giorni fervono i preparativi per stilare il programma degli appuntamenti, la cattedrale di Notre-Dame a Parigi ma anche piccole cittadine che hanno avuto un ruolo nella testimonianza della fede cristiana. Forse la Normandia (la nonna di Prevost, Suzanne Fontaine, era nata a Le Havre nel 1894 prima di emigrare negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso), probabilmente Lourdes. "La Cef, la Conferenza Episcopale di Francia esprime grande gioia e profonda gratitudine al Santo Padre", esulta la chiesa cattolica transalpina. Il presidente della Cef, Jean-Marc Aveline, vescovo di Marsiglia, ha dichiarato di aver già "redatto un programma", aggiungendo che "Leone XIV ha espresso, in diverse occasioni, la grande stima che nutriva per il nostro Paese e la sua storia spirituale".

Emmanuel Macron auspicava questo da tempo: "Siamo lieti che Sua Santità Papa Leone XIV abbia confermato il:viaggio in Francia. Questa visita, il prossimo settembre, sarà un onore per il nostro Paese, una gioia per i cattolici e un grande momento di speranza per tutti». Anche Khaled El-Enany, direttore generale dell'Unesco, si è adoperato per raggiungere l'obiettivo. La Conferenza Episcopale Francese ha appena lanciato un sito web, pape-france.fr , per informare i fedeli sui dettagli della visita. Leone XIV aveva scelto la Turchia e il Libano come paesi ospitanti per i suoi primi viaggi fuori dall'Italia. Luoghi simbolici, dove il Papa ha celebrato il 1700° anniversario del Concilio di Nicea e ha promosso la pace in Medio Oriente. Dopo un viaggio a Monaco a marzo, Leone XIV ha intrapreso in primavera un tour di dieci giorni in Africa, dall'Algeria alla Guinea Equatoriale, passando per il Camerun e l'Angola. Dal 6 al 12 giugno sarà in Spagna.