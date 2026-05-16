Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'Uganda

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Angela Bruni 16 maggio 2026 a

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Salgono a 80 le persone sono morte a causa della nuova epidemia di Ebola scoppiata nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Un distretto minerario che confina con Uganda e Sud Sudan e dove i continui spostamenti di lavoratori tra i paesi potrebbe allargare ancor di più il contagio. Gli operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per intensificare i controlli e il tracciamento dei contatti al fine di contenere la malattia. L'Associated Press ha intervistato alcuni residenti che hanno raccontato le loro paure e le continue sepolture dei defunti. "Ogni giorno muoiono persone e questa situazione va avanti da una settimana", ha affermato Jean Marc Asimwe, un residente di Bunia.

Le autorità hanno confermato l'epidemia venerdì, segnalando 246 casi sospetti. Il ministro della Salute del Congo Samuel-Roger Kamba ha dichiarato che il paziente zero è un'infermiera deceduta in un ospedale di Bunia. Ha precisato che il caso risale al 24 aprile. E da allora Ebola sta macinando nuovi contagi. Anche l'Uganda ha confermato venerdì un malato che, secondo le autorità, sarebbe stato "importato" dal Congo. Il ministro della Salute ha affermato venerdì sera che sono stati confermati in laboratorio otto casi di Ebola, tra cui quattro decessi. I risultati dei test hanno confermato la presenza del virus Bundibugyo, una variante di Ebola meno diffusa nelle precedenti epidemie in Congo. La diciassettesima epidemia per il paese africano da quando il virus è stato rilevato per la prima volta, nel 1976.