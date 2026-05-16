Cina, dopo Trump tocca a Putin volare a Pechino. Vertice con Xi Jinping il 19 e 20 maggio

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Andrea Riccardi 16 maggio 2026 a

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E dopo Donald Trump tocca Vladimir Putin volare in Cina. Il presidente russo effettuerà una visita ufficiale dal 19 al 20 maggio, secondo quanto annunciato dal Cremlino. Putin e il presidente cinese Xi Jinping, intendono "rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica" tra Mosca e Pechino. Il Capo del Cremlino ha inoltre in programma un incontro con il premier cinese Li Qiang per discutere di questioni commerciali. L'agenzia di stampa russa Tass ha riferito che la visita è stata programmata per commemorare il 25° anniversario della firma del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole, un accordo chiave tra Mosca e Pechino firmato nel 2001.

La notizia dell'imminente viaggio di Putin giunge un giorno dopo la partenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla Cina, al termine della prima visita di un presidente Usa a Pechino in quasi un decennio. Sebbene Trump e Xi abbiano pubblicizzato diversi accordi commerciali di ampio respiro, a quanto pare hanno fatto pochi progressi sui punti critici relativi a Taiwan e alla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Hanno inoltre accennato a soluzioni per il conflitto tra Russia e Ucraina, nel quale la Cina è ufficialmente neutrale. "Ne abbiamo discusso, beh, è ​​una questione che vorremmo risolvere", ha detto Trump, secondo quanto riportato dal Kyiv Post.

Russia e Cina sino Paesi amici. Pechino è intervenuta acquistando petrolio e merci russe dopo che le nazioni occidentali hanno interrotto i rapporti con Mosca. Prima di un viaggio di quattro giorni in Cina, lo scorso agosto, Putin ha denunciato le sanzioni occidentali "discriminatorie" e ha elogiato Pechino. La Cina è ora il principale partner commerciale della Russia in termini di volume, e le transazioni vengono effettuate quasi interamente in rubli russi e yuan cinesi, bypassando il dollaro come valuta di riferimento per le compravendite internazionali. Il mese scorso, durante un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, Xi Jinping ha insistito per una "coordinazione strategica più stretta e forte" tra Pechino e Mosca . Xi ha visitato la Russia anche nel maggio dello scorso anno e si è impegnato a sostenere Mosca contro "l'unilateralismo e le prepotenze egemoniche".