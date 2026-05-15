Maldive, la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italiani

Foto: Ansa

Pina Sereni 15 maggio 2026 a

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La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato recuperato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.