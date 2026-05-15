Hantavirus. missione scientifica in Argentina per indagare sull'origine del contagio

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Angela Bruni 15 maggio 2026 a

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La prossima settimana una missione scientifica si recherà a Ushuaia, in Argentina, per indagare sulla possibile presenza di roditori portatori di hantavirus, che potrebbe essere la fonte dell'epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius. Al 13 maggio, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, sono stati segnalati undici casi, di cui tre decessi. Il Ministro della Salute francese Stéphanie Rist ha annunciato che tutti i contatti delle 26 persone risultate positive all'hantavirus sono ora risultati negativi al test. Un caso di hantavirus, per contatto con una persona infetta, è stato trasferito martedì 12 maggio all'ospedale universitario Pontchaillou di Rennes. "Tutti i contatti di persone positive virus, presenti in Francia", sono risultati negativi, senza eccezioni", ha sottolineato Rist. "A titolo precauzionale sono in isolamento ospedaliero" e "continueranno a essere monitorati e sottoposte a test tre volte a settimana", ha aggiunto.

Otto di loro hanno preso un aereo il 25 aprile dall'isola di Sant'Elena a Johannesburg, in Sudafrica, sullo stesso velivolo di un passeggero olandese della MV Hondius che era portatore della malattia. Quattordici altri casi di contatto sono saliti a bordo dell'aereo che collegava Johannesburg ad Amsterdam, lo stesso che il passeggero olandese aveva tentato di prendere senza successo. Cinque passeggeri della MV Hondius sono ricoverati all'ospedale Bichat di Parigi. Quattro di loro stanno bene e sono risultati negativi al test, ma una donna ha contratto il virus ed è ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni.

Una passeggera americana a bordo della MV Hondius è stato rintracciato e messo in quarantena al suo arrivo sulla piccola isola britannica di Pitcairn, nell'Oceano Pacifico, dopo aver fatto scalo nella Polinesia francese, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La donna, asintomatica, ha viaggiato in aereo e in nave dopo essere sbarcata dalla Hondius a Sant'Elena. E ora si stanno cercando i suoi possibili contatti. Nel 2018, l'Argentina ha registrato uno dei più grandi focolai del virus del ceppo Andes fino ad oggi noti, consentendo agli scienziati di trarre osservazioni e conclusioni. Di qui la missione programmata nel paese.