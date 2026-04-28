Usa, parata d'onore per re Carlo. Trump: "Mia madre amava la regina"

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Angela Bruni 28 aprile 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla alla Casa Bianca con una spettacolare cerimonia di benvenuto. Ha descritto l'evento come un "immenso privilegio" e ha parlato dell'amore e dell'ammirazione duraturi per la monarchia, ispirati dall'adorazione che sua madre, scozzese, nutriva per la regina Elisabetta II e dalla sua "infatuazione per il giovane principe Carlo". Il presidente ha ricordato che Mary Anne MacLeod Trump, scomparsa nel 2000, "amava la famiglia reale e la regina" e che trovava "carino" l'allora principe di Galles Carlo. Ogni volta che la regina partecipava a una cerimonia o a qualsiasi altro evento, mia madre era incollata alla televisione e diceva: "Guarda, Donald, guarda quanto è bello"», ha raccontato Trump. "Ma ricordo anche molto chiaramente che diceva: "Carlo, guarda, il piccolo Carlo. Mia madre aveva una cotta per il principe. È incredibile".

In un discorso che riecheggiava la "relazione speciale", Trump ha definito gli Stati Uniti e il Regno Unito "le due nazioni più eccezionali che il mondo abbia mai conosciuto", esortandoli ad andare avanti "insieme... con una determinazione ancora maggiore". Dopo l'accoglienza calorosa, ma comunque discreta, riservata ieri dal presidente e dalla First Lady Melania, con tè, deliziosi tramezzini e conversazioni informali, la storica visita di Stato del sovrano britannico è entrata nel vivo questa mattina. Trump ha accolto ufficialmente Carlo e Camilla con una cerimonia militare sul prato della Casa Bianca, il più alto onore diplomatico conferito dagli Stati Uniti a un Capo di Stato in visita ufficiale. L'esibizione che ha preceduto la cerimonia ha coinvolto più di 200 musicisti, tra cui la banda di tamburi e trombe dei Marines e la banda della Old Guard, oltre a brani eseguiti dalle bande di Marina e Aeronautica.

Dopo aver incontrato le delegazioni di entrambi i paesi, il Re e la Regina, insieme al Presidente e alla First Lady, si sono recarsi su un palco per una salva di 21 colpi di cannone e per l'esecuzione degli inni nazionali. Sua Maestà e il Presidente, accompagnati dal comandante delle truppe, hanno passato in rassegna i militari in parata in una cerimonia speculare a quella della Guardia d'Onore che il Presidente Trump ha ricevuto al Castello di Windsor durante la recente visita di Stato nel Regno Unito. Trump ha fatto un cenno con la mano per permettere al Re di camminare davanti a lui.

"Qui, all'ombra dei monumenti a George Washington e Thomas Jefferson, onorare il re britannico potrebbe sembrare un inizio ironico per la nostra celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana, ma in realtà non c'è tributo più appropriato", ha affermato Trump. "Prima ancora di proclamare la nostra indipendenza, gli americani portavano in sé il dono più raro: il coraggio morale, che ci veniva da un piccolo ma potente regno d'oltreoceano". "I patrioti americani che nel 1776 dedicarono la propria vita all'indipendenza - ha aggiunto-furono i prosecutori di questa maestosa eredità; nelle loro vene risuonava la fede inglese nel difendere con fermezza ciò che era giusto, buono e vero". "Nei secoli trascorsi da quando abbiamo conquistato l'indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti degli inglesi", ha aggiunto il presidente. "Condividiamo le stesse radici. Parliamo la stessa lingua. Abbiamo gli stessi valori e, insieme, i nostri guerrieri hanno difeso la stessa straordinaria civiltà sotto due bandiere a stelle e strisce".

Dopo le cerimonie, Re Carlo e Trumpe si incontreranno per colloqui bilaterali nello Studio Ovale con i più importanti consiglieri. Sebbene saranno presenti dei fotografi per immortalare i primi momenti dell'incontro, non ci saranno giornalisti né telecamere televisive durante il colloquio. Nel frattempo, la Regina e la First Lady parteciperanno a un evento con studenti americani presso il White House Tennis Pavilion, dove utilizzeranno visori per la realtà virtuale e occhiali con intelligenza artificiale per approfondire la storia americana e quella britannica, ammirando reperti provenienti dalla Collezione della Casa Bianca e dagli Archivi Nazionali inglesi.