Atene, ottantenne spara in un ufficio della previdenza sociale e in tribunale: ci sono feriti

Foto: Ansa

Pina Sereni 28 aprile 2026 a

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Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un uomo ha aperto il fuoco in un ufficio della previdenza sociale ferendo un impiegato ad Atene, in Grecia. L'assalitore si è poi spostato facendo irruzione e sparando in un tribunale, dove sono rimaste ferite altre persone. È in corso una vasta operazione di polizia per rintracciare l'autore degli assalti che, che secondo le prime testimonianze raccolte e quando riportato dai media locali, sarebbe un 89enne armato di fucile da caccia. Il movente dell'attacco non è al momento chiaro.