Atene, caccia all'89enne che ha sparato in tribunale. Quattro feriti, ritrovato il fucile

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Angela Bruni 28 aprile 2026 a

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Ha 89 anni l'uomo che sparato contro un ufficio della previdenza sociale e contro un tribunale nel centro storico di Atene, ferendo quattro persone. Il pensionato è poi fuggito abbandonando il fucile, che è stato ritrovato dalla polizia. È in corso nella capitale greca un'operazione per rintracciare l'attentatore. Le forze dell'ordine hanno dichiarato che il sospettato era armato e ha inizialmente aperto il fuoco contro la sede della previdenza sociale in via Keiriadon 4, ferendo un impiegato. L'anziano ha poi fatto irruzione al piano terra della Corte d'Appello, in via Kyrillou Loukareos, ha aperto il fuoco ferendo almeno altre tre persone, secondo quanto riferito dalla polizia. Il sospettato è fuggito dalla scena, abbandonando il fucile da caccia. Poco dopo l'attacco, il tribunale è stato sgomberato e le udienze sono state sospese. In entrambi i luoghi del crimine, riporta il quotidiano Ekathimerini, "è presente un ingente numero di agenti, impegnati nelle indagini sulle circostanze che hanno portato ai due attacchi". Le vittime sono state trasportate all'ospedale della Croce Rossa, dove stanno ricevendo cure per diverse lesioni alle gambe. Il movente non è chiaro.