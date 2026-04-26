Monaci buddisti in manette: beccati in aeroporto con 110 kg di super cannabis

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26 aprile 2026 a

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Ventidue monaci cingalesi sono stati arrestati oggi all'aeroporto internazionale vicino a Colombo al loro rientro dalla Thailandia, in possesso di 110 chilogrammi di una potente varietà di cannabis. Lo hanno riferito fonti della dogana cingalese. Il gruppo, di ritorno in Sri Lanka dopo una vacanza di quattro giorni nella capitale thailandese, aveva nascosto la Kush, una varietà di cannabis molto potente, nei propri bagagli, ha dichiarato un portavoce della dogana cingalese.

"Ogni monaco trasportava circa cinque chilogrammi di stupefacenti nascosti in falsi scomparti nei bagagli", ha affermato il portavoce, aggiungendo che i monaci sono stati consegnati alla polizia. Dovrebbero comparire in giornata davanti a un magistrato. I monaci sono per lo più giovani studenti provenienti da templi di tutto lo Sri Lanka e la loro vacanza era stata sponsorizzata da un uomo d'affari. I funzionari doganali hanno affermato che si tratta del più grande sequestro di Kush mai effettuato nel principale aeroporto internazionale del Paese sud-asiatico. L'anno scorso, una donna britannica di 21 anni è stata arrestata nello stesso aeroporto con 46 chili di droga. Anche lei era in viaggio da Bangkok a Colombo. Negli ultimi anni, le autorità dello Sri Lanka hanno anche effettuato diversi sequestri di ingenti quantitativi di eroina e altri stupefacenti contrabbandati a bordo di piccole imbarcazioni da pesca.