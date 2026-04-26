Sparatoria a Washington, cambia il piano di sicurezza per re Carlo, da domani negli Usa

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Angela Bruni 26 aprile 2026 a

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Le misure di sicurezza per la visita di re Carlo d'Inghilterra negli negli Stati Uniti sono sotto esame dopo la sparatoria di Washington. Buckingham Palace ha fatto sapere che sono in corso colloqui alla luce del tentativo di un uomo armato di fare irruzione alla serata di gala a cui partecipava il presidente americano Donald Trump. Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, gli ospiti si sono nascosti sotto i tavoli quando si sono uditi degli spari, mentre i servizi segreti evacuavano il presidente e altri membri della sua amministrazione. Nessuno è rimasto ucciso nell'attacco, sebbene un agente che indossava un giubbotto antiproiettile sia stato colpito e trasportato in ospedale. La visita di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti, in programma dal 27 al 30 aprile, si colloca in uno dei momenti più delicati nei rapporti tra Washington e Londra dai tempi della Crisi di Suez, aggravati nelle ultime settimane dal conflitto con l'Iran. Se da un lato Donald Trump non nasconde le divergenze con il primo ministro britannico Keir Starmer, dall'altro ha ribadito il forte legame con il sovrano, definito "un grande uomo, molto coraggioso", sostenendo che la visita possa "assolutamente" contribuire a ricucire le tensioni tra i due Paesi.

I reali britannici saranno accolti all'arrivo a Washington dal presidente e la First Lady Melania Trump. Saranno ospiti per un tè alla Casa Bianca, seguito da un "garden party" presso l'ambasciata britannica. Il momento centrale del viaggio sarà il 28 aprile, quando Carlo interverrà davanti al Congresso americano: un evento eccezionale, con un solo precedente nella storia recente: il discorso della regina Elisabetta II nel 1991. Al termine, Trump e la first lady Melania ospiteranno una cena di Stato alla Casa Bianca. L'ultima cena ufficiale tra Trump e Carlo risale a settembre scorso, al Castello di Windsor, quando il presidente americano lodò i commensali il ruolo storico dell'Impero britannico nel diffondere "i fondamenti del diritto e della libertà di parola". Rispetto a sei mesi fa, però, i rapporti tra Washington e Londra si sono progressivamente deteriorati. Lo stesso Trump, che allora aveva definito Starmer "un ottimo negoziatore" e i legami tra i due Paesi "più forti che mai", è entrato in rotta di collisione con Downing Street su dazi commerciali e la mancata concessione delle basi britanniche nel conflitto con l'Iran. Il presidente ha inoltre criticato più volte le politiche energetiche del Regno Unito, arrivando a sollecitarenuove trivellazioni nel Mare del Nord alla ricerca di giacimenti petroliferi, a cui Starmer ha risposto esprimendo irritazione.

Dopo la tappa a Washington, Carlo e Camilla si recheranno a New York, dove incontreranno le famiglie delle vittime dell'11 settembre in vista del 25° anniversario degli attacchi e parteciperanno ad incontri con il sindaco Zohran Mamdani, leader economici e realtà impegnate nella sostenibilità urbana. In parallelo, la regina sarà presente a un evento per il centenario di Winnie the Pooh. Il tour proseguirà poi in Virginia, tra visite a un parco nazionale, incontri con comunità indigene e ambientalisti, e iniziative legate al mondo delle corse ippiche, oltre a una celebrazione popolare per i 250 anni dell'indipendenza degli Usa. Secondo quanto riportato da Fox News, non è previsto - neppure in forma privata - un incontro tra il sovrano e il principe Harry, che vive negli Stati Uniti. Fonti vicine alla famiglia reale sottolineano come l'agenda sia stata definita nei minimi dettagli per evitare distrazioni mediatiche e mantenere il focus sugli impegni istituzionali. Al termine della visita, Carlo proseguirà da solo verso l'arcipelago delle Bermude, nella prima missione da monarca in un territorio britannico d'oltremare.