Hormuz, attaccata anche una nave greca. Atene: "Situazione preoccupante"

22 aprile 2026 a

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"Posso confermare che c'è stato un attacco a una nave cargo greca, ma non posso confermare che sia stata sequestrata dagli iraniani". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri di Atene, Giorgios Gerapetritis, che ha definito la situazione nel Golfo persico "abbastanza preoccupante". Il governo greco ha chiesto quindi a tutte le sue navi di evitare il passaggio nello stretto.

Quella finita nel mirino era una imbarcazione "di proprietà greca, battente bandiera liberiana, che stava cercando di uscire dallo stretto di Hormuz". Solo oggi 22 aprile i Pasdaran hanno sequestrato tre imbarcazioni nello stesso spazio di mare - Msc Francesca, Epaminondas ed Euphoria - per presunta incoformità alle normative marittime vigente.

