Londra, Starmer fischiato in parlamento: "L'ambasciatore negli Usa nominato a mia insaputa"

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Alessandra Zavatta 20 aprile 2026 a

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"È incredibile che, durante tutto questo susseguirsi di eventi, i funzionari del Ministero degli Esteri abbiano ritenuto opportuno nascondere queste informazioni ai ministri di più alto livello del nostro governo". Pomeriggio di fuoco per ilprimo ministro britannico Keir Starmer alla Camera dei Comuni. Sommerso dai fischi dei deputati conservatori il leader laburista ha praticamente affermato che la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Usa è avvenuta "a sua insaputa". Dopo che il diplomatico non aveva superato i controlli di sicurezza dell'Uk Security Vetting. "Non è così che la stragrande maggioranza delle persone in questo Paese si aspetta che funzionino la politica, il governo o la responsabilità. E non credo che sia così che la maggior parte dei funzionari pubblici pensi che dovrebbero funzionare", ha sottolineato Starmer. "Lavoro con centinaia di funzionari pubblici, che agiscono tutti con la massima integrità, dedizione e orgoglio al servizio di questo Paese, compresi i funzionari del Ministero degli Esteri". "È comunque fuori di dubbio che la raccomandazione dell’organismo di controllo di negare a Peter Mandelson il permesso di costruire e l'autorizzazione fosse un'informazione che avrebbe potuto e dovuto essere condivisa con me in diverse occasioni, e che quindi avrebbe dovuto essere a disposizione di questa Camera e, in ultima analisi, del popolo britannico".

La spiegazione non ha convinto la leader dei Tory Kemi Badenoch, che ha affermato che la nomina di Mandelson era una questione di sicurezza nazionale: "Non sappiamo ancora con esattezza perché non abbia superato quel controllo. Non sappiamo a quali rischi sia stato esposto il nostro Paese e non sappiamo come sia possibile che il primo ministro abbia ripetutamente affermato che si trattava di un fallimento delle verifiche, sia andato in televisione e abbia detto cose palesemente false, e che nessun consigliere o funzionario gli abbia fatto notare l'errore". "Come ho già detto, non accetto l'idea che non avrei potuto essere informato del rifiuto di concedere il controllo di sicurezza prima che Peter Mandelson assumesse l'incarico il 25 gennaio", è tornato a ribadire Starmer. "Non accetto l'idea che l'allora segretario di gabinetto non potesse essere informato nel settembre 2025, quando ha condotto la sua indagine sulla procedura. Non accetto l'idea che il ministro degli Esteri non potesse essere informato quando ha rilasciato nuovamente dichiarazioni alla commissione parlamentare, sempre nel 2025. Oltretutto, il fatto che non mi sia stato comunicato nulla nemmeno quando ho richiesto una revisione del processo è francamente sconcertante".

Starmer ha ricordato di aver licenziato Mandelson nel settembre dello scorso anno dopo che le rivelazioni di Bloomberg avevano dimostrato che Mandelson aveva fornito risposte "non veritiere" al processo di verifica del Cabinet Office, che si è svolto prima del processo di verifica dell'Uk Security Vetting). "Non accetto l'affermazione secondo cui non avrei potuto essere informato della raccomandazione prima che Peter Mandelson assumesse l'incarico", ha insistito Starmer. E non accetto assolutamente che all'allora segretario di gabinetto - un funzionario, non un politico - durante la sua indagine non gli potesse essere stato comunicato che l'Uksv raccomandava di negare a Peter Mandelson l'autorizzazione di sicurezza".

Starmer ha quindi afferma che Olly Robbins (il funzionario che si è dimesso nei giorni scorsi) ha anche dichiarato alla commissione per gli affari esteri che "il controllo di sicurezza di Peter Mandelson è stato condotto secondo gli standard usuali previsti per i controlli di sicurezza in fase avanzata, in linea con le politiche stabilite dal Cabinet Office". Ma, ancora più grave, nel dibattito a Westminster è saltato fuori che anche il ministro degli Esteri "ha firmato questa dichiarazione, senza essere stato informato che Mandelson non aveva superato il colloquio di verifica". La conferma è giunta, inattesa, proprio dal premier. Icontrolli di sicurezza riguardo il futuro ambasciatore negli Stati Uniti sono stati effettuati tra il 23 e il 28 gennaio, giorno in cui l'Uk Security Vetting ha raccomandato di negare a Mandelson l'approvazione per la verifica di sicurezza.

"Ma il giorno successivo i funzionari del Ministero degli Esteri hanno approvato il controllo", ha chiarito Starmer fronte ai deputati esterrefatti. "Sono d'accordo che le informazioni personali sensibili fornite da un individuo sottoposto a verifica debbano essere protette dalla divulgazione. In caso contrario, l'integrità dell'intero processo risulterebbe compromessa. Ciò che non accetto è che il ministro che effettua la nomina non possa essere informato della raccomandazione dell'Uksv". "In effetti, vista la gravità di queste questioni e l'importanza della nomina - ha aggiunto il capo del partito laburista - non posso comprendere che i funzionari del Ministero degli Esteri non potessero informarmi", pur mantenendo la necessaria riservatezza richiesta dal processo di verifica. E "a sua insaputa" Peter Mandelson è divenuto ambasciatore Washington. Finché non è saltata fuori la verità.