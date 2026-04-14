Ungheria, Meloni: "Non conosco Magyar, sicuro lavoreremo assieme"

14 aprile 2026 a

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La vittoria di Peter Magyar su Viktor Orban in Ungheria è stata accolta favorevolmente dai partiti di destra in Europa. In Italia, il vicepremier Tajani aveva espresso il proprio apprezzamento verso il proprio alleato a Bruxelles augurandogli quindi buon lavoro. Oggi, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detta pronta al proseguimento dei rapporti fra i due paesi.

"L'Italia e l'Ungheria sono due nazioni alleate che lavorano insieme da tanto tempo. Non conosco il nuovo primo ministro ma conoscevo bene Viktor Orban, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni, ma sono convinta che Italia e Ungheria continueranno a lavorare insieme - ha detto la Premier, in un video sui social - La mia storia di questi anni dimostra che quando devo guardare l'interesse nazionale italiano e difendere l'interesse nazionale italiano non mi interessa particolarmente da dove arriva il mio interlocutore. Mi interessa cercare di capire quali sono le sue necessità e cercare delle sintesi con le necessità della nazione che io devo rappresentare e per la quale mi batto".

Dal Vinitaly a Verona, Meloni ha quindi ribadito: " La mia storia di questi anni dimostra che quando devo guardare e difendere l'interesse nazionale italiano, non mi interessa particolarmente da dove arriva il mio interlocutore. Mi interessa di capire quali sono le sue necessità e cercare delle sintesi con le necessità della nazione che io devo rappresentare e per la quale mi batto".