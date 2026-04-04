Iran, raid sui siti industriali: "Missile vicino all'impianto nucleare di Bushehr"

04 aprile 2026 a

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Nuovi raid sull'Iran, nel mirino i siti industriali ma anche l’impianto nucleare iraniano di Bushehr. Secondo quanto riferito dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Teheran ha comunicato che un proiettile ha colpito l’area circostante il sito nella mattinata, causando la morte di un membro del personale addetto alla protezione fisica, raggiunto da una scheggia. Un edificio del complesso ha subito danni a causa delle onde d’urto e dei frammenti. Non è stato registrato alcun aumento dei livelli di radiazione.

Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, ha espresso “profonda preoccupazione” per l’accaduto, ribadendo che le centrali nucleari e le aree limitrofe non devono mai essere oggetto di attacchi. Ha inoltre sottolineato come anche gli edifici ausiliari possano ospitare apparecchiature di sicurezza vitali, richiamando alla massima moderazione militare per evitare il rischio di un incidente nucleare e insistendo sull’importanza di rispettare i sette pilastri della sicurezza nucleare durante i conflitti.

Nelle stesse ore, un raid ha colpito un cementificio a Bandar-e Khamir, nella provincia iraniana di Hormozgan. Lo riferisce l’agenzia Tasnim, che attribuisce l’attacco a Stati Uniti e Israele, impegnati in operazioni militari contro la Repubblica islamica dal 28 febbraio. Secondo fonti della sicurezza locale citate dall’agenzia, l’impianto continua a funzionare regolarmente e il processo produttivo resta stabile.

Intanto gli Hezbollah libanesi rivendicano di aver preso di mira l'area di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, e affermano di aver lanciato stamani due raffiche di razzi in quella direzione. Lo riferiscono i media libanesi. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, anche gli Houthi dello Yemen - che da anni Teheran è accusata di sostenere - hanno preso di mira Israele con "droni".

Sul frotne Usa, l'abbattimento di due aerei americani da parte delle forze di difesa aerea iraniana e soprattutto il destino incerto di uno dei piloti, per il quale è stata avviata una delicata e complessa operazione di ricerca e recupero, rischia di segnare una svolta nel conflitto. Quella di ieri per Donald Trump e la sua amministrazione è stata una giornata da dimenticare cominciata nella mattinata con la notizia dell'abbattimento a Kohgiluyeh, nella provincia di Boyer-Ahmad, di un caccia F-15E, con tanto di immagini trasmesse dalla tv di Stato iraniana, che ha promesso una ricompensa in caso di cattura dei piloti americani. Uno dei membri dell'equipaggio, in realtà, sarebbe stato tratto in salvo mentre di un secondo pilota non si sa nulla. Due elicotteri UH-60 Black Hawk coinvolti nelle operazioni di ricerca sono stati colpiti dal fuoco. Diversi militari a bordo sono rimasti leggermente feriti, ma tutti sono sani e salvi. "