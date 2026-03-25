Medio Oriente, Usa dispiega mille soldati della divisione aviotrasportata

25 marzo 2026 a

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Secondo quanto riferito all'Associated Press da una fonte informata, l'esercito statunitense starebbe preparando il dispiegamento in Medio Oriente di circa 1.000 soldati della 82esima Divisione aviotrasportata. Fa sapere la Cnn che l'unità, dispiegabile con breve preavviso, ha compiuto un movimento simile nel 2020 dopo l'uccisione del comandante iraniano Qasem Soleimani. Il tutto avviene mentre Trump rilancia il piano a 15 punti per la fine del conflitto e afferma di essere in trattativa con l'Iran. Le due mosse suggeriscono che i comandi militari si stiano preparando allo scenario peggiore.

La notizia giunge dopo che pochi giorni fa una seconda Marine Expeditionary Unit di circa 2.200 Marines e supportata da tre navi da guerra era partita dalla California in direzione dell'area operativa in Medio Oriente. Mentre le unità dei Marines sono addestrate per missioni che includono il supporto alle ambasciate statunitensi, l'evacuazione di civili e i soccorsi in caso di calamità, i soldati dell'82ª Divisione aviotrasportata sono addestrati a lanciarsi con il paracadute in territori ostili o contesi per mettere in sicurezza territori chiave e aeroporti.