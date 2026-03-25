Algeria, Meloni incontra il presidente Tebboune e rinnova la partnership

David Di Segni 25 marzo 2026 a

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata accolta stamane dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune presso il Palazzo "El Mouradia" per l'inizio del vertice bilaterale fra i due paesi. Dopo la visita al monumento dei Martidi di Algeri, dove la premier ha depositato una corona di fiori in omaggio alle vittime della guerra d'indipendenza, sono iniziati i colloqui che hanno visto al centro la "rinnovata collaborazione" bilaterale nei settori di tecnologia, energie rinnovabili, educazione e certamente di economia. Ma anche lo "shale gas e l'esplorazione offshore", realtà che consentiranno in prospettiva di "rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria" al nostro paese. "Per l'Italia, l'Algeria è un partner di assoluto strategico - ha detto Meloni nella conferenza stampa al termine dell'incontro - Soprattutto quando l'instabilità è crescente e le certezze diminuiscono, il rapporto Italia e l'Algeria resta una straordinaria certezza".

Il focus della cooperazione verte anche in quelle aeree in cui "l'innovazione delle nostre imprese può fare la differenza" e quindi "industria, difesa, farmaceutica, trasporti, logistica, infrastrutture e innovazione digitale". Di qui, l'intento è anche quello di creare una "Camera di Commercio" bilaterale come strumento stabile "per liberare il potenziale ancora inespresso delle nostre relazioni".

L'Algeria, quindi, rappresenta "un partner di assoluto rilievo strategico" e la vicinanza fra i due paesi "soprattutto in un tempo come questo, in cui l'instabilità è crescente e le certezze diminuiscono, costituisce uno dei punti fermi sui quali si deve poter contare". Il vertice ha poi spaziato anche su questioni di interesse internazionale e al riguardo la presidente Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a sostenere l'Ucraina che lo scorso febbraio è entrata nel suo quarto anno di guerra dall'invasione russa del 2022.