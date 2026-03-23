Addio a mister OnlyFans. Leo Radvinsky scomparso a 43 anni: la sua storia

23 marzo 2026 a

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Si è spento all'età di 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. L'imprenditore ucraino-americano, con un patrimonio netto di 4,7 miliardi di dollari aveva acquisito Fenix International, la società che possiede e gestisce la piattaforma nel Regno Unito, nel 2018. Radvinsky ''si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro", ha sottolineato la società annunciando la scomparsa dell'imprenditore. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky", ha precisato la società. "La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile". ''È rimasto membro del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza della società, i cui ottimi risultati sono stati trainati dalla domanda di contenuti per adulti, rendendola uno dei maggiori, ma anche più controversi, successi tecnologici del Regno Unito'', spiega il Financial Times. ''OnlyFans - spiega il quotidiano britannico - ha trasformato l'industria del porno offrendo ai creatori di contenuti una piattaforma per raggiungere direttamente il proprio pubblico e trattenendo il 20% dei ricavi. I creatori di contenuti, per lo più artisti del settore per adulti, mantengono il restante 80%''. Leo Radvinsky, residente in Florida, ''riceveva regolarmente uno dei dividendi più alti tra le società private del Regno Unito, dove OnlyFans aveva ancora sede nonostante la maggior parte dei suoi profitti provenisse dagli Stati Uniti". Radvinsky aveva acquisito l'azienda dai britannici Guy e Tim Stokely, padre e figlio, fondatori della piattaforma nel 2016.

''Solo lo scorso anno OnlyFans ha versato la cifra record di 701 milioni di dollari in dividendi al miliardario di origine ucraina. La società, inoltre, paga anche le imposte sulle società nel Regno Unito'', precisa. ''Radvinsky - aggiunge il Financial Times - era in trattative per una potenziale vendita multimiliardaria di una quota di maggioranza della piattaforma di streaming. Nel 2022, aveva valutato la possibilità di quotare OnlyFans in borsa tramite una società veicolo (Spac), sebbene l'accordo non sia mai stato finalizzato''. Dalla sua fondazione nel 2016, OnlyFans ha versato oltre 25 miliardi di dollari ai creatori di contenuti. L'anno scorso, ha generato 7,2 miliardi di dollari dai 'fan' che utilizzano la piattaforma, i quali pagano abbonamenti ai creatori di contenuti, offrono mance e pagano per richieste speciali, spiega il Financial Times. ''Anche le celebrità - aggiunge il quotidiano - utilizzano la piattaforma per guadagnare dai propri fan, tra cui il tennista Nick Kyrgios e la cantante Kate Nash. Nel 2022, OnlyFans ha rinunciato al progetto di vietare i contenuti pornografici sulla sua piattaforma per concentrarsi sui contenuti 'adatti a tutti' di star dello sport e celebrità, dato che molti lavoratori del settore per adulti dipendono fortemente da essa per il proprio sostentamento'', conclude il Financial Times.