Israele, Teheran colpisce i depositi di carburante per i voli militari all'aeroporto di Tel Aviv

Foto: Ansa

21 marzo 2026 a

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Teheran ha dichiarato di aver "gravemente interrotto" i voli e il rifornimento di carburante degli aerei militari israeliani con attacchi di droni contro serbatoi di carburante e aerei cisterna presso l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv. In una dichiarazione, riportata da Al Jazeera, l'esercito ha affermato che gli attacchi dell'esercito iraniano e dei Guardiani della Rivoluzione contro obiettivi militari hanno anche costretto Israele a evacuare un certo numero di soldati. Gli attacchi "continueranno con forza" finché la minaccia per l'Iran non sarà "eliminata", si legge nella dichiarazione. L'aeroporto Ben Gurion, a pochi chilometri a sud-est di Tel Aviv, ospita unità speciali dell'esercito israeliano e si trova accanto a strutture di manutenzione e riparazione per i caccia israeliani. Da qui decollano anche gli aerei cisterna degli Stati Uniti che vanno a rifornire in volo i caccia impegnati nel colpire obiettivi militari in Iran.