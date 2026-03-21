Iran, Pasdaran: "Abbiamo colpito un caccia F-16 israeliano nei nostri cieli"

Foto: Ansa

21 marzo 2026 a

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I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno dichiarato di aver colpito un caccia F-16 israeliano neu cieli dell'Iran. Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica islamica il 28 febbraio, scatenando un conflitto che da allora si è esteso a tutto il Medio Oriente. "Un caccia nemico F-16 appartenente al regime sionista è stato colpito alle 3.45 del mattino", hanno dichiarato i Pasdaran sul sito web Sepah News. L'esercito israeliano poco prima aveva affermato che un missile terra-aria era stato lanciato contro un aereo ideologico Stato ebraico durante "un'attività operativa" in Iran, senza specificare il tipo di velivolo. Non è chiaro se le rivendicazioni iraniane e israeliane si riferiscono allo stesso incidente. I media iraniani hanno anche diffuso un'immagine che mostra del fumo nel cielo, affermando che un altro aereo era stato preso di mira, senza pero' specificarne il tipo né se appartenesse a Israele o agli Stati Uniti.