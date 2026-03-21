Iran, gli Houthi pronti a entrare in guerra: "È la battaglia dell'Islam contro la Grande Israele"

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Andrea Riccardi 21 marzo 2026 a

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"Per quanto riguarda le opzioni militari, stiamo monitorando attentamente la situazione sul campo. Siamo pronti ad intervenire e il nostro popolo, il nostro esercito e tutti i settori della nostra società sono al massimo livello di prontezza e preparazione, anzi, desiderosi di affrontare questi nemici criminali". Lo afferma in un'intervista il vice capo dell'Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah) e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, Nasr al-Din Amer. "All'interno del Paese serpeggia un malcontento popolare e si levano voci che chiedono un intervento rapido. Tuttavia, saranno le valutazioni e gli sviluppi a determinare in ultima analisi il nostro corso d'azione", precisa l'esponente degli Houthi.

La nostra posizione è chiara: ciò che sta accadendo è un'aggressione americano-sionista contro la nostra intera Nazione (islamica, ndr), volta a imporre il cosiddetto progetto del 'Grande Israele'. Si tratta di un progetto talmudico falso e oppressivo, concepito per controllare l'intera regione, saccheggiarne le risorse e ridurre in schiavitù la popolazione", sottolinea Nasr al-Din Amer. "L'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran fa parte di questo progetto. Pertanto, l'Iran si sta difendendo in una battaglia che è la battaglia di tutti i Paesi e popoli della nostra regione, così come Hezbollah, Hamas e tutti i popoli liberi della nostra nazione". "Non siamo neutrali in questa battaglia", riprende. "Al contrario, siamo pienamente al fianco della Repubblica Islamica, di Hezbollah, della resistenza irachena e di tutti i popoli liberi della nazione. Questa è la nostra battaglia come nazione araba e islamica".