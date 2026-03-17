Iran, Macron snobba Trump: " Non andremo a Hormuz se c'è guerra"

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Andrea Riccardi 17 marzo 2026 a

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto l'ipotesi di partecipare ad una coalizione per liberare lo nello Stretto di Hormuz "nel contesto attuale". Coalizione che è stata proposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per permettere alle mille petroliere bloccate nel Golfo Persico dalla guerra con l'Iran di uscire. Così da immettere sul mercato il greggio e contribuire a calmierare i prezzi, in continua ascesa dopo lo scoppio del conflitto.

Il Capo dell'Eliseo ha ribadito la posizione della Francia affermando che "non ha scelto questa guerra". "Non vi prendiamo parte e abbiamo una posizione puramente difensiva, a tutela dei nostri cittadini a sostegno dei nostri alleati", ha dichiarato. Macron ha affermato che la Francia "non prendera mai parte a operazioni per aprire o liberare lo Stretto di Hormuz nel contesto attuale". Il presidente desidera tuttavia "garantire la liberta di navigazione e la sicurezza marittima nella regione".