Afghanistan, il Pakistan attacca un ospedale a Kabul: 400 morti

Foto: Ansa

17 marzo 2026 a

a

a

L'Afghanistan afferma che 400 persone sono state uccise in un attacco del Pakistan contro un ospedale di Kabul.

Il governo denuncia che il bilancio delle vittime ha raggiunto finora le 400 persone, mentre Islamabad nega di aver preso di mira una struttura per tossicodipendenti. L'attacco è stato attribuito dalle autorità afghane all'esercito pakistano . Il vice portavoce del governo afghano, Hamdullah Fitrat, ha spiegato che 250 persone sono rimaste ferite. Ha aggiunto che la maggior parte dei morti e dei feriti erano pazienti in cura presso la struttura.

Il Pakistan ha dichiarato di aver "colpito con precisione installazioni militari e infrastrutture di supporto al terrorismo", respingendo le accuse di aver colpito un obiettivo civile. Il Pakistan prende di mira i nascondigli dei Talebani. Al momento dell'attacco c'erano 3 mila pazienti nell'ospedale statale Omid. Le emittenti televisive locali hanno trasmesso filmati dei vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme tra le macerie di un edificio. «L'intero edificio ha preso fuoco. Sembrava la fine del mondo», ha detto Ahmad, 50 anni, guardia giurata dell'ospedale. Delle 25 persone che alloggiavano nel dormitorio del personale, lui è stato l'unico a sopravvivere.