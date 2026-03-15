Iran-Israele, la fatwa dei Pasdaran: "Elimineremo Netanyahu". Notte di attacchi incrociati

15 marzo 2026 a

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La "fatwa" dei Pasdaran: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane minaccia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che se "sarà ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e lo uccideremo con tutta la nostra forza". E' quanto si legge in un comunicato dei Pasdaran riportato dall'agenzia Fars. L'Irgc ha dichiarato di aver colpito tre basi aeree statunitensi nella regione con missili e droni e di aver preso di mira un "centro di raduno delle forze statunitensi" presso la base aerea di Al-Harir a Erbil, e di aver distrutto le basi di Ali Al Salem e Arifjan in Kuwait utilizzando "potenti missili e droni iraniani". La dichiarazione afferma che gli attacchi rientrano nella 52ª ondata dell'"Operazione True Promise 4", descritta come una rappresaglia per l'uccisione di lavoratori nelle zone industriali iraniane.

Intanto continuano i raid inccrociati in tutta la regione. Attacchi con missili balistici dall'Iran contro Israele, inclusa la zona di Gerusalemme, il sud e anche il nord del Paese, sono iniziati alla mezzanotte di ieri. Non è ancora chiaro se tutti i missili siano stati intercettati. L'Iran ha annunciato di aver avviato l'operazione 'Onda 53' con un "lancio combinato di 10 missili ipersonici Fatah e Qadr e droni distruttivi contro le forze dell'esercito terroristico statunitense nella base di Al-Dhafra, che svolgevano un ruolo di supporto informativo". La base aerea di Al Dhafra si trova a circa 30 chilometri da Abu Dhabi ed è sede del Comando di combattimento dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti e del quartier generale dell'aeronautica militare statunitense. Lo riporta Bbc Persian.

Le forze israelo-statunitensi invece hanno attaccato e inflitto gravi danni al centro di ricerca spaziale di Teheran. Lo riferisce Al Jazeera, che mostra un filmato della struttura in fiamme. Il centro si occupa di tecnologie satellitari e di rilevamento fondamentali per l'intelligence e l'esercito iraniani. Dal Libano, invecce, Hezbollah ha lanciato dieci razzi sul territorio di Haifa, senza provocare feriti.