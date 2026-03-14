Iran, Reza Pahlavi: "Pronto a guidare il Paese". E sceglie i nuovi ministri

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 14 marzo 2026 a

a

a

Reza Pahlavi, figlio in esilio dell'ultimo scià, ha dichiarato di essere pronto ad assumere la leadership di un governo transitorio che guiderà l'Iran "non appena cadrà la Repubblica islamica". In un post sui social network, Pahlavi, che risiede negli Stati Uniti, ha indicato che sta lavorando per selezionare "personalità competenti in Iran e all'estero" da coinvolgere in un "sistema di transizione". Sistema che "sotto la mia direzione sarà pronto ad assumere il governo del Paese non appena cadrà la Repubblica islamica". E, nel più breve tempo possibile, punterà "a instaurare l'ordine, la sicurezza, la libertà e le condizioni per la prosperità dell'Iran", ha scritto Pahlavi, in farsi e in inglese. A svolgere il processo di selezione della nuova leadership è Saeed Ghasseminejad, consigliere per l'Iran della Foundation for Defense of Democracies, think tank basato negli Usa.