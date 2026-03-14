Iran, caccia all'uranio arricchito. Cia e Mossad sulle tracce della "bomba" degli Ayatollah

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Alessandra Zavatta 14 marzo 2026 a

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Dove è nascosto l'uranio arricchito dell'Iran? I 440 chili di materiale radioattivo hanno scatenato una caccia all'ultimo respiro da parte degli 007 di Cia e Mossad. Americani e israeliani vogliono neutralizzare l'uranio che, se lavorato ulteriormente, potrebbe essere impiegato per produrre una decina di bombe atomiche. All'origine della guerra scatenata da Washington e Tel Aviv c'è proprio il tentativo di impedire che l'Iran possa costruire ordigni nucleari dopo i falliti negoziati a Ginevra. Dove gli inviati di Teheran hanno fatto capire che non avrebbero rinunciato all'arricchimento dell'uranio. Procedura necessaria per poterlo utilizzare per scopi militari. Nonostante i bombardamenti, una quantità significativa di uranio altamente arricchito è ancora intatta, custodita nei bunker Ayatollah, secondo quanto affermato dall'Aiea, l'Agenzia internazionaleper l'energia atomica. La Cnn e il New York Times riportano che Stati Uniti e Israele stanno valutando l'invio di un commando di terra per trovare l'uranio. Ma i rischi sono elevatissimi. E così, al momento, la caccia avviene attraverso le immagini raccolte da satelliti e droni. Qualche giorno fa uno di questi "scatti" ha mostrato una fila insolita di dieci camion che si è formata proprio di fronte al sito nucleare di Fordow, sepolto sotto le montagne. Settantadue ore dopo è stato preso di mira in massa dall'aviazione americana. Gli iraniani stavano forse trasportato parte delle scorte di uranio nei camion in previsione degli attacchi?

L'Aiea stima che lo scorso giugno l'Iran aveva una scorta di 440,9 chili di uranio arricchito al 60%. Secondo il direttore dell'agenzia, Rafael Grossi, questa quantità sarebbe sufficiente a produrre potenzialmente "10 o 11 bombe atomiche". Da parte loro, gli iraniani continuano a negare le accuse di voler "militarizzare" l'uranio. "È solo per scopi scientifici l'arricchimento", vanno ripetendo da anni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto della caccia all'uranio un obiettivo prioritario. Persino l'invio di truppe di terra? "Non al momento, ma vedremo cosa fare. Sarebbe fantastico", ha dichiarato l'8 marzo 2026 a bordo dell'Air Force One. La prima sfida consiste nell'individuare il luogo di stoccaggio. Secondo François Diaz-Maurin, ingegnere nucleare e redattore del "Bulletin of Atomist Scientists", il materiale si trova allo stato gassoso: "Si trova nella forma di esafluoruro di uranio. Probabilmente è conservato in cilindri d'acciaio. Gli esperti parlano di una trentina di cilindri ".

Sempre secondo l'Aiea, la maggior parte delle scorte di uranio dell'Iran è arricchita al 60%. "Tecnicamente, è sufficiente per costruire una bomba ", afferma l'ingegnere. "Ma occuperebbe molto spazio e sarebbe piuttosto rudimentale ", aggiunge. "Per un'arma nucleare convenzionale, è necessario raggiungere un livello di arricchimento più vicino al 90%. Tuttavia, al 60%, la maggior parte del lavoro è già stata completata". Il 10 marzo, in un'intervista all'emittente televisiva francese Bfm Tv, il Rafael Grossi ha fornito informazioni in merito all'ubicazione del deposito: "Riteniamo che il sito di Isfahan contenesse, durante la nostra ultima ispezione, più di 200 chili di uranio arricchito al 60%, forse anche qualcosa in più. La nostra ipotesi principale è che questo materiale sia ancora lì ". Che non sia stato spostato. Isfahan è una città di due milioni di abitanti; i bunker con l'uranio si trovano a dieci chilometri di distanza, sulle colline. Lo stesso sito nucleare è stato menzionato da fonti ufficiali statunitensi intervistate dal New York Times. Secondo i media statunitensi, Israele e Usa avrebbero preso in considerazione diverse opzioni: neutralizzare l'uranio direttamente sul posto e rimuovere le scorte dall'Iran per "processarle altrove ". A complicare ulteriormente la situazione, non tutto l'uranio si trova nello stesso luogo. Alcune fonti suggeriscono che una parte sia ancora a Fordow, mentre il resto sia stoccato a Natanz.