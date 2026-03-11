Svizzera, si dà fuoco sul bus: sei morti. "Atto volontario" e ipotesi terrorismo

Foto: Ansa

Luigi Frasca 11 marzo 2026 a

a

a

Si ipotizza un "atto volontario", forse terroristico per la strage su un autobus in Svizzera a Kerzers (Chiètres), nel Canton Friburgo. Con il fuoco, come a Crans-Montana. Almeno sei persone sono morte nell'incendio che ha divorato un autobus di linea nel pomeriggio di ieri. Altri quattro passeggeri e un soccorritore sono rimasti feriti, ha annunciato la polizia di Friburgo in una conferenza stampa tenutasi intorno alle 22. Le autorità non hanno però al momento detto quante persone fossero a bordo del veicolo al momento dell'incendio. Tre dei feriti sono in gravi condizioni. Uno di loro è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Al momento, la polizia sta esaminando con priorità la pista di una causa umana alla base dell'incendio, "e persino di un atto deliberato", ha dichiarato uno degli inquirenti. Alcuni testimoni hanno infatti affermato che uno sconosciuto "ha consapevolmente utilizzato un ordigno incendiario", ha osservato Frédéric Papaux, portavoce del team investigativo. Al momento però l'evento non è stato dichiarato né un atto terroristico né un'azione dovuta a un gesto di protesta estrema, quale un'autoimmolazione. Christa Bielmann, portavoce della polizia cantonale friburghese, ha dichiarato che "circola un’informazione secondo cui una persona si sarebbe cosparsa di liquido infiammabile all’interno del bus, provocando così l’incendio" ma ha affermato che è un "elemento che fa parte delle indagini in corso e che sarà chiarito”. Al momento non è stato reso noto se la persona ce avrebbe provocato l'incendio sia fra i morti o i feriti.

"Mi sconvolge e mi addolora che ancora una volta delle persone abbiano perso la vita in un grave incendio in Svizzera. Le dinamiche dell'accaduto sono in fase di accertamento. Esprimo il mio cordoglio ai familiari delle vittime di Kerzers. Il mio pensiero va ai feriti e ai soccorritori", ha scritto sui social Guy Parmelin, presidente della Confederazione Svizzera.