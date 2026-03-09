Liegi, esplosione davanti ad una sinagoga. Nessun ferito, ma dilaga l'antisemitismo

Foto: X.com

Pina Sereni 09 marzo 2026

Si è verificata poco prima delle 4 di questa mattina un'esplosione davanti alla sinagoga di Liegi, nel Belgio orientale. Lo ha reso noto la polizia locale spiegando che l'esplosione non ha causato feriti, ma solo danni materiali. Al momento non sono ancora note le cause della deflagrazione davanti al tempio in Rue Leon Fredericq, hanno detto gli agenti che stanno indagando. Il portavoce della polizia ha spiegato alla stampa che la deflagrazione ha infranto i vetri delle finestre della sinagoga e quelli degli edifici adiacenti e che è stato creato un perimetro di sicurezza per favorire le indagini. Il sindaco di Liegi ha condannato quello che ha definito un atto di antisemitismo estremamente violento.