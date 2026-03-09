Iran, telefonata fra Trump e Putin: "Colloquio franco e costruttivo"

09 marzo 2026 a

a

a

Nel mezzo del conflitto in Medio Oriente, che continua ad allargarsi provocando una escalation, il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin hanno tenuto una telefonata di un'ora sulla situazione internazionale a partire dalla questione Iran. A dichiararlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha definito il colloquio "franco e costruttivo".

Poche ore fa, lo Zar si era congratulato con la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ribadendo che la Russia "è un partner affidabile di Teheran". Il Cremlino aveva poi aggiunto: "Sono certo che lei continuerà con onore l'opera di suo padre e unirà il popolo iraniano di fronte a dure prove", si legge nel telegramma inviato da Putin a Mojtaba Khamenei. "Ora che l'Iran si trova ad affrontare un'aggressione armata, le sue attività in questa posizione elevata richiederanno senza dubbio grande coraggio e dedizione", aggiunge il leader russo. "Da parte mia - sottolinea poi Putin - vorrei confermare il nostro continuo sostegno a Teheran e la solidarietà con i nostri amici iraniani. La Russia è stata e rimarrà un partner affidabile della Repubblica islamica".