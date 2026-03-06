Iran, l'aiuto di Mosca ai Pasdaran: "Supporto di intelligence"

06 marzo 2026 a

Nel conflitto che infiamma il Medio Oriente, anche la Russia fa la propria parte fornendo informazioni di intelligence all’Iran per colpire le forze statunitensi. A rivelarlo è il Washington Post. Secondo tre fonti informate, la Mosca avrebbe comunicato a Teheran le posizioni delle risorse militari statunitensi, tra cui navi da guerra e aerei, già a partire da sabato. Questo "sembra davvero che si tratti di uno sforzo piuttosto completo". Intanto, la spagna di Pedro Sanchez sta valutando la possibilità di chiudere la propria ambasciata in Iran dopo la scelta di evacuare tutto il personale non essenziale.