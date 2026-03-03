Iran, la sfida di Macron: "Navi militari nel Mediterraneo"

Foto: LaPresse

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. La Francia "ha abbattuto i droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati", ha spiegato in un discorso televisivo. Macron ha poi annunciato lo spiegamento "nelle ultime ore" di caccia Rafale, di sistemi di difesa antiaerea e l'invio della fregata Languedoc. In seguito all'attacco contro una base britannica a Cipro, Emmanuel Macron ha annunciato l'invio di "ulteriori mezzi di difesa antiaerea" e della fregata "Languedoc" "che arriveranno al largo di Cipro", ha affermato il capo dello Stato. "Stiamo, inoltre, assicurando uno stretto coordinamento con i nostri alleati, i nostri partner europei, in primis i nostri amici greci, affinché questo sforzo nel Mediterraneo orientale venga consolidato dalle nazioni disponibili".

“Atto di guerra”. L'Iran minaccia l'Europa, ma arriva il sostegno militare a Cipro

"Una coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo in Medio Oriente'' dopo l'attacco israelo-americano contro l'Iran e la successiva rappresaglia iraniana contro i Paesi del Golfo. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla nazione sul conflitto in Medio Oriente. "Stiamo per costruire una coalizione per riunire i mezzi, anche militari, per riprendere e mettere in sicurezza il traffico marittimo in Medio Oriente", ha annunciato Macron. Due "primi voli" per rimpatriare i cittadini francesi dal Medio Oriente arriveranno a Parigi. L'ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in un discorso alla nazione, spiegando di aver dato disposizione per aumentare la sicurezza sul territorio nazionale. "Su mia richiesta, il governo ha rafforzato l'operazione di protezione militare Sentinelle e la vigilanza sui luoghi e sulle persone più esposti", ha aggiunto, riferendosi alle pattuglie di soldati sul territorio francese.

Poi Macron ha anche affrontato il tema dell'invasione israeliana in territorio libanese. Per il presidente francese un'operazione di terra israeliana in Libano rappresenterebbe "una pericolosa escalation e un errore strategico". "Hezbollah ha commesso il grave errore di attaccare Israele e di mettere in pericolo i libanesi", ha spiegato in un discorso televisivo.