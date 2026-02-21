Saint Moritz, scalatore italiano scomparso da 4 giorni sulle Alpi

Foto: Ansa

È da quattro giorni che non si hanno più notizie di Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, comune dell'entroterra napoletano, scomparso durante un'escursione in montagna in Svizzera. Il giovane, che lavora a Saint Moritz, è un appassionato di alpinismo e l'allarme è scattato dopo il mancato rientro da un'escursione ad alta quota in solitaria. Ora la madre del giovane ha offerto una ricompensa di 10mila euro per chi ritrovi il figlio. "Siamo in contatto con la Farnesina - spiega l'avvocato Sergio Pisani che segue la famiglia del ragazzo - Abbiamo saputo che ricerche al momento sono sospese a causa delle condizioni meteo avverse e riprenderanno domani".

Il Ministero degli Esteri e il Consolato Generale d'Italia a Zurigo stanno seguendo il caso. Luciano Capasso, scomparso dal 16 febbraio, aveva iniziato un'escursione a 2.700 metri e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorità svizzere hanno avviato le ricerche ma nella giornata odierna sono state interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il Console Generale a Zurigo ha telefonato al fratello e alla madre, mentre da oggi sta prestando assistenza all'altro fratello del connazionale che da ieri sera è in Svizzera per seguire gli sviluppi della vicenda. Da Roma l'Unità tutela italiani all'estero della Farnesina terrà i contatti con la famiglia per confermare ogni azione in vista della ripresa delle ricerche in montagna.