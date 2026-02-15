Crans Montana, Moretti sempre più nei guai. “No alle protezioni antincendio”, nuove accuse

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 15 febbraio 2026

“Non volevano le protezioni antincendio alle pareti”: un fornitore mette nei guai i coniugi Moretti e getta ancora ombre sulla gestione del Le Constellation di Crans Montana che appare sempre più sciagurata. Come se non bastassero gli elementi che sarebbero già a loro carico nonché la tensione comprensibile con i parenti delle vittime, Jacques e Jessica Moretti potrebbero vedere aggravata la loro posizione nelle indagini sulla strage di Capodanno. Il Tg1, infatti, è in possesso di un’intervista al fornitore dei mobili della coppia in cui l’uomo avrebbe rivelato quanto i due non avessero voluto prendere alcuna precauzione riguardo il mobilio presente nella discoteca. L’uomo avrebbe venduto loro “tutto quello che c’era in quel locale” e secondo il suo racconto, i due avrebbero “ordinato tutto da me dicendo che non volevano le protezioni antincendio alle pareti”. Non un dettaglio di poco conto, perché l’uomo ha spiegato alla Rai che “se tu compri un divano deve essere ignifugo se lo usi in un locale. Ma loro non l’hanno voluto”.

Il motivo? Secondo l’uomo puro denaro, solo perché il mobilio ignifugo “costa il 15 per cento in più”. E non sarebbero parole vuote e senza evidenze. Il testimone, infatti, sarebbe in possesso di una mail in cui “Moretti minaccia di rompermi le ossa, le gambe e le braccia per come ho parlato alla moglie in modo secondo lui troppo diretto”. Un ritratto del titolare de Le Constellation che non si chiude qui. Insieme alla moglie, Jacques Moretti avrebbe incontrato l’uomo a Parigi: “Siamo stati in una sala riunioni per tre ore e sua moglie mi ha detto che il motivo per cui non avevano bisogno dell’imbottitura ignifuga era perché loro hanno parenti che lavorano in alte posizioni al comune di Crans Montana”.

Altre ombre sulla gestione della discoteca che troverebbero conferma anche in quanto pubblicato dal quotidiano francese Le Figaro, che ha intervistato un operaio che aveva lavorato con la coppia e che ha confermato come nel 2015 Jacques Moretti si rifiutò di installare della schiuma ignifuga nel locale “per questioni di bilancio”.