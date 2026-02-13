Manchester, volevano far strage di ebrei. Veneravano come eroe il capo del commando del Bataclan

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 13 febbraio 2026

Erano pronti a fare strage di ebrei a Manchester. Avevano le armi, un piano dettagliato e avevano giurato fedeltà all'Isis. Un poliziotto infiltrato nelle organizzazioni islamiche del Regno Unito li ha fatti catturare. Walid Saadaoui, 38 anni, e Amar Hussein, 52, sono stati condannati all'ergastolo dalla Crown Court di Preston. Sono accusati di aver preparato atti di terrorismo tra dicembre 2023 e maggio 2024. Il principale artefice del complotto, Saadaoui, di origini tunisine e originario di Abram, Wigan, è stato condannato a scontare 37 anni di reclusione. Per Hussein la pena è di 26 anni. Il fratello minore di Saadaoui, il 37ennne Bilel Saadaoui, è stato condannato a sei anni di prigione per non aver rivelato informazioni sul piano. Tutti e tre hanno negato i reati davanti ai giudici. Saadaoui e Hussein progettavano di travestirsi da ebrei e attaccare una marcia contro l'antisemitismo a Manchester, città dell'Inghiltera settentrionale che ospita una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa.

Saadaoui venerava come eroe il terrorista Abdelhamid Abaaoud, lo 007 dell'Isis che orchestrò nel 2015 gli attacchi di Parigi e del Bataclan in cui vennero uccise 130 persone e centinaia vennero ferite. Walid è stato arrestato durante un'operazione a cui hanno partecipato più di 200 agenti. È stato ammanettato mentre tentava di impossessarsi di due fucili d'assalto, una pistola semiautomatica e 200 munizioni nel parcheggio dell'hotel Last Drop a Bolton. Per coprire le attività eversive lavorava come intrattenitore in un albergo. Prima ancora aveva lavorato in un ristorante. Nel frattempo aveva organizzato l'acquisto e la consegna di fucili semiautomatici, aveva effettuato ricognizioni e identificato gli obiettivi da colpire. Non aveva però sospettato che l'uomo che forniva le armi era un agente sotto copertura. A Saadaoui e Hussein il poliziotto si era presentato come Farouk. Si era infiltrato nei social network jihadisti e aveva convinto la coppia di essere un estremista come loro.

Saadaoui, che usava Facebook per diffondere la propaganda dello Stato Islamico e che da anni stava valutando un attacco solitario con un coltello, ha deciso di intensificare i piani dopo lo scoppio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023. Reclutò Hussein, un cittadino kuwaitiano residente a Bolton che si ritiene abbia prestato servizio nell'esercito di Saddam Hussein, per aiutarlo nel progetto. Convinti che Farouk avrebbe procurato loro le armi, nel marzo 2024 i due si sono recati a Dover, nel Kent, per sorvegliare il modo in cui un'arma poteva essere introdotta di contrabbando attraverso il porto senza essere scoperti. Al ritorno, Saadaoui si è recato a Prestwich e Higher Broughton, a nord di Manchester, dove ha effettuato ricognizioni su asili nido, scuole, sinagoghe e negozi ebraici. Aveva anche anche allestito un rifugio sicuro a Bolton per nascondere le armi in attesa del giorno dell'assalto.

Nel pronunciare la sentenza, il giudice Wall ha dichiarato agli imputati che se il complotto fosse riuscito, si sarebbe trattato "probabilmente di uno degli attacchi terroristici più mortali mai perpetrati sul suolo britannico". "Sono certo che questo avrebbe causato la morte di molte persone e gravi ferite a molte, molte altre", ha sottolineato il magistrato. Il piano prevedeva che la coppia di miliziani dell'Isis avrebbe sparato con Kalashnikov su una grande folla di manifestanti, disarmati e indifesi. Centoventi proiettili avrebbero potuto essere esplosi prima che fosse necessario ricaricare. Avevano inoltre pianificato di avere a disposizione caricatori di riserva. Il vice capo della polizia della Greater Manchester, Robert Potts, ha affermato che "il rischio per Farouk era elevato" e "senza dubbio ha salvato delle vite". "Non posso che sottolineare il suo coraggio, la sua audacia e la sua professionalità nel ruolo che ha svolto", ha aggiunto.