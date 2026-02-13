Londra, giudici ProPal tolgono Palestine Action dalle organizzazioni terroristiche

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 13 febbraio 2026 a

a

a

Anche a Londra ci sono giudici ProPal. L'Alta Corte ha stabilito che la decisione di vietare i cortei di Palestine Action è illegale. I magistrati hanno accolto due dei quattro motivi per i quali, vale a dire che c'e "un'interferenza molto significativa" con il diritto alla libertà di parola, la libertà di riunione pacifica e la libertà di associazione e che la decisione dell'allora ministro degli Interni Yvette Cooper di vietare l'azione in Palestina non era coerente con la sua politica. Dal 5 luglio dello scorso anno, essere membro del gruppo - o dimostrare sostegno - è diventato un reato punibile con una pena fino a 14 anni di carcere ai sensi della legge antiterrorismo britannica. La proscrizione di Palestine Action, che è stata classificata come l'Isis, è stata la prima volta per un gruppo di protesta ad azione diretta e ha suscitato nel Regno Unito una campagna di disobbedienza civile che ha sfidato il divieto. Palestine Action ha continuato ad organizzare manifestazioni durante le quali sono state arrestate più di 2.700 persone. Nel frattempo si è rivolta all'Alta Corte, che oggi ha accolto parte del ricorso. L'attuale ministro degli Interni Shabana Mahmood ha annunciato che farà appello contro la decisione.

Il cofondatore dell'associazione, Huda Ammori, l'ha definita una "vittoria monumentale". "Siamo stati banditi Palestine Action ha fatto irruzione in una fabbrica di armi, Elbit Systems, ed è costata alla società milioni di sterline in profitti.", ha spiegato. "Abbiamo usato le stesse tattiche delle organizzazioni di azione diretta nel corso della storia, compresi i gruppi contro la guerra che Keir Starmer ha difeso in tribunale, e il governo ha riconosciuto in questi procedimenti legali che questo divieto era basato su danni alla proprietà, non sulla violenza contro le persone". È la prima volta che un'organizzazione vietata ai sensi della legge antiterrorismo è riuscita a contestare la proscrizione in tribunale in un Paese dove, almeno finora, la politica non è mai entrata nei tribunali.