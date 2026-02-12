Corea del Nord, Kim Jong Un prepara la successione: la figlia Ju Ae verso la guida del regime

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 12 febbraio 2026 a

a

a

Il leader nordcoreano Kim Jong Un sembra pronto a designare sua figlia Ju Ae come successore alla guida del governo di Pyongyang, dal 1948 guidato dalla sua famiglia. È la valutazione dei servizi segreti della Corea del Sud. Kim Jong Un, che rappresenta la terza generazione della dinastia, appare sempre più frequentemente con la figlia adolescente ai principali eventi ufficiali, il che suggerisce sia lei la favorita per la sua successione, ritiene il Servizio di Intelligence Nazionale sudcoreano (Nis) a quanto riferito dal parlamentare Lee Seong-kweun dopo una riunione con rappresentanti dell'intelligence. Il rapporto del Nis menziona una visita a gennaio al Palazzo del Sole di Kumsusan, dove sono sepolti il fondatore Kim Il Sung e il secondo Leader Supremo Kim Jong Il, durante la quale Ju Ae ha reso loro omaggio a fianco del genitore.

Schiaffo a Trump sui dazi al Canada: la Camera approva la revoca con 6 repubblicani ribelli

L'intelligence di Seul ha sottolineato quindi che avrebbe monitorato attentamente la possibile presenza e la posizione della giovane al congresso del partito previsto alla fine del mese. Durante questo importante evento il governo nordcoreano espone le sue politiche nazionali, dalla diplomazia all'economia, ed è spesso l'occasione per annunciare cambiamenti all'interno della leadership del partito. Gli analisti ritengono che in questa occasione Ju Ae potrebbe essere nominata Primo Segretario del Comitato Centrale, il secondo in comando del partito.

Argentina, Papa Francesco non è mai voluto tornare. E ora Milei invita Leone XIV

L'esistenza della figlia di Kim Jong Un è stata rivelata nel 2022, quando la ragazza assistette insieme al padre al lancio di un missile balistico intercontinentale. I media statali nordcoreani si riferiscono a Ju Ae come al "figlio amato" del Paese o al "grande leader", titoli solitamente riservati ai leader supremi della Corea del Nord e ai loro successori.