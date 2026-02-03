Perquisita la sede di Parigi di X. Musk convocato in Procura

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 03 febbraio 2026

La sede francese di X, il social network di Elon Musk, è stata perquisita dall'unità anticrimine informatico di Parigi. L'annuncio dei procuratori arriva in un momento in cui l'Europa si sta inasprendo nei confronti delle aziende che operano su Internet. Gli inquirenti hanno convocato il miliardario dell'hi-tech e l'ex amministratore delegato dell'azienda Linda Yaccarino per un "interrogatorio volontario nella di "responsabili de facto e de jure della piattaforma X al momento dei fatti". Yaccarino si era dimessa dalla carica di amministratore delegato di X nel luglio dello scorso anno. La Francia ha annunciato di voler vietare l'utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. In Spagna, dove il governo sta preparando una serie di misure, tra cui il divieto di usare i social media per i minori di 16 anni, il primo ministro Pedro Sánchez ha promesso di proteggere i bambini dal "selvaggio West digitale" e di ritenere le aziende tecnologiche responsabili dei contenuti odiosi e dannosi.

Il raid di Parigi fa parte di un'indagine avviata a gennaio dello scorso anno sul sospetto abuso di algoritmi e sull'estrazione fraudolenta di dati, che la procura ha affermato di aver ampliato per includere le denunce relative a Grok, allo strumento di intelligenza artificiale di X. Ha affermato che i presunti reati su cui stava indagando ora includevano la complicità nel possesso e nella distribuzione organizzata di immagini di abusi su minori, la violazione dei diritti di immagine attraverso deepfake a sfondo sessuale e la negazione di crimini contro l'umanità. Le autorità francesi hanno avviato l'indagine dopo che il deputato di centrodestra Éric Bothorel ha presentato una denuncia sostenendo che gli algoritmi distorti della piattaforma avrebbero potuto distorcere il sistema di elaborazione dati e influenzare il tipo di contenuti consigliati.



Bothorel si è lamentato di una "ridotta diversità di voci" e degli "interventi personali" di Musk nella gestione di X da quando l'ha acquistata nel 2022. Un'altra lamentela affermava che i cambiamenti avevano portato a un'ondata di "contenuti politici nauseabondi". A novembre i procuratori hanno dichiarato che avrebbero ampliato l'indagine per includere il comportamento di Grok, che avrebbe negato l'Olocausto, avanzando false affermazioni comunemente fatte da persone che negano che la Germania nazista abbia ucciso sei milioni di ebrei.

La procura di Parigi ha dichiarato che l'indagine è stata condotta "nell'ambito di un approccio costruttivo, con l'obiettivo finale di garantire che la piattaforma X rispetti le leggi francesi, nella misura in cui opera sul territorio nazionale". Nonostante siano descritte come volontarie, le citazioni emesse a Musk e Yaccarino sono obbligatorie, ma sono difficili da far rispettare alle persone al di fuori della Francia . In seguito, le autorità possono potenzialmente mettere in custodia i sospettati.