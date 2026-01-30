Sharia in Idonesia, donna frustata 140 volte sviene. Era accusata di aver fatto sesso con l'amante

Foto: Ansa

Angela Bruni 30 gennaio 2026 a

Una donna è svenuta dopo essere stata frustata 140 volte secondo la legge della sharia. È stata scoperta ad aver rapporti sessuali con un uomo fuori dal matrimonio e perdipù la serata è stata condita dal consumo di alcolici. Una trasgressione che in Occidente avrebbe lasciato i rispettivi coniugi a "portar le corna" e magari a bisticciare se avessero scoperto il tradimento. In Indonesia, il più grande paese musulmano al mondo, è costato ai due amanti 140 frustate a testa perché colti sul fatto. "Cento per aver fatto sesso fuori del matrimonio e 40 per il consumo di alcol", ha spiegato Muhammad Rizal, capo della polizia della Sharia di Banda Aceh. Da quando Djakarta le ha concesso nel 2001 l'autonomia riguardo le questioni locali, la provincia di Aceh, sull'isola di Sumatra, ha adottato la legge islamica e ha vietato, tra le altre cose, i rapporti sessuali tra coppie non sposate. Per chi trasgredisce punizioni severissime. La coppia, un uomo e una donna, è stata colpita alla schiena con un bastone di rattan in un parco pubblico, sotto gli occhi di decine di persone. La donna è svenuta dopo aver subito le violente percosse ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale. I giornali indonesiani ritengono "si tratti di uno dei numeri più alti di frustate inflitte da quando la sharia è stata introdotta".

La coppia era tra le sei persone frustate per aver infranto il codice islamico, tra cui un agente di polizia e la sua compagna, sorpresi in un luogo privato. La coppia ha ricevuto 23 frustate a testa. "Come promesso, non facciamo eccezioni, soprattutto per i nostri membri. Questo certamente macchia il nostro nome", ha sottolineato Rizal. La fustigazione è in vigore per punire una serie di reati, tra cui anche il gioco d'azzardo e i rapporti omosessuali. Nel 2025, due uomini, sorpresi a scambiarsi effusioni, sono stati frustati in pubblico 76 volte ciascuno dopo essere stati dichiarati colpevoli da una corte della sharia