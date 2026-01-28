Savoia, a fuoco hotel extralusso a Courchevel: sgomberate 260 persone

Foto: Fb

Incendio all'hotel Courchevel: evacuate più di 260 persone. L'incendio è scoppiato martedì notte in un albergo nella lussuosa stazione sciistica in Savoia. Stamattina i pompieri stavano ancora domando le fiamme. Il fuoco ha minacciato un vicino hotel, anch'esso sgomberato, ma non ha causato feriti. All"Hotel des Grandes Alpes, a cinque stelle, 83 persone secondo i vigili del fuoco, nove famiglie e una quarantina di membri del personale secondo i gendarmi, sono stati evacuati. I clienti hanno potuto essere trasferiti in altri stabilimenti del resort, ha dichiarato la prefettura di Chambéry. Circa 180 persone sono state evacuate dal secondo albergo, secondo la gendarmeria, che non ha fornito dettagli.

L'incendio è scoppiat nella soffitta dell'Hotel des Grandes Alpes, secondo la prefettura di Chambéry che sta indagando per accertarne le cause: 60 vigili del fuoco e 50 autobotti sono stati impiegati per contenerlo. I materiali di cui è composto il tetto dell'edificio ha contribuito ad alimentare le fiamme. Così i pompieri di diversi dipartimenti circostanti sono stati mobilitati come rinforzo. A Courchevel, diversi hotel e extralusso, giganteschi chalet in legno, tra cui le Grandes Alpes, sono contigui e le terrazze e tetti si sfiorano a volte. Per cui un incendio che si sprigiona in un edificio può minacciare velocemente quelli vicini. Ivideo pubblicati sui social network mostrano i vigili del fuoco che camminano sui balconi e sulle terrazze all'ultimo piano, annaffiando i sotto pendii con una manichetta antincendio.



Courchevel è considerata una delle località turistiche più lussuose del mondo, molto apprezzata da una ricca clientela internazionale, situata nel cuore delle Alpi. Fa parte delle Tre valli, il più grande comprensorio sciistico, e si compone di sei villaggi, tra cui Courchevel, con i suoi grandi negozi, ristoranti gourmet e una ventina di hotel a 4 e 5 stelle. Courchevel ha anche un aeroporto per jet privati.