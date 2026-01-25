Gaza, nei tunnel di Hamas erano state costruite perfino caserme per i miliziani

Foto: Ansa

Tommaso Manni 25 gennaio 2026

Nei tunnel che corrono sotto la Striscia di Gaza Hamas aveva messo non solo i depositi di armi ma anche le caserme dove far dormire i miliziani. Lo hanno scoperto i soldato di Israele. Le Idf, l'esercito dello Stato ebraico, afferma di aver demolito un tunnel lungo quattro chilometri con armi e caserme nella parte meridionaledella Striscia, non lontano da Rafah. La stessa fonte ha precisato che nelle gallerie c'erano diverse stanze dove alloggiavano i terroristi del gruppo armato. I lavori di demolizione sono iniziati un anno fa e sono stati completati nei giorni scorsi, secondo quanto dichiarato dalle Forze di Difesa israeliane. E, proprio a Rafah, sono stati inoltre trovati cinque lanciarazzi in disuso, opuscoli di istruzioni per la fabbricazione di bombe e ordigni esplosivi. Questa mattina, secondo quanto riportato dal sito Ynet, un palestinese con precedenti penali ha sfondato un posto di blocco al British Police Junction, sulla Route 60 nella zona di Benjamin. È stato ucciso dalla polizia che ha aperto il fuoco dopo che l'uomo alla guida di un veicolo stava procedendo a velocità eccessiva. Gli agenti giunti sul posto gli hanno intimato di fermarsi ma l'autista ha accelerato verso uno di loro. Dopo che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, l'uomo ha cercato di scappare e, facendo retromarcia, si è schiantato contro una barriera di cemento.