Iran, i Pasdaran agli Usa: "Siamo pronti, abbiamo il dito su grilletto"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 24 gennaio 2026 a

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto", ha affermato il comandante dei Pasdaran, il generale Mohammad Pakpour, mentre le navi da guerra statunitensi si stanno dirigendo verso il Medioriente. Ha avvertito gli Stati Uniti e Israele di "evitare qualsiasi errore di valutazione". "La Guardia Rivoluzionaria Islamica e l'Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", ha sottolineato Pakpour. I Pasdaran hanno avuto un ruolo chiave nella repressione delle recenti proteste in Iran. La tensione rimane alta tra l'Iran e gli Usa sulla scia della sanguinosa repressione delle proteste iniziata il 28 dicembre, innescate dal crollo della valuta iraniana, il rial, e che hanno sconvolto il Paese per circa due settimane. Cinquemila i morti, secondo fonti ufficiali. Oltre ventimila, secondo le ong. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente messo in guardia Teheran, fissando due linee rosse per l'uso della forza militare: l'uccisione di manifestanti pacifici e l'esecuzione di massa delle persone arrestate durante le proteste. Giovedì, Trump ha dichiarato a bordo dell'Air Force One che gli Usa stavano spostando navi da guerra verso l'Iran "per ogni evenienza", nel caso potessero intervenire.