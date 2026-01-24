Afghanistan, Trump aggiusta il tiro: "I soldati inglesi sono stati grandi e coraggiosi"

Foto: Ansa

Angela Bruni 24 gennaio 2026

Dopo aver minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan, il presidente Usa Donald Trump ha fatto una parziale marcia indietro. "I grandi e coraggiosi soldati del Regno Unito saranno sempre al fianco degli Stati Uniti d'America! In Afghanistan, 457 di loro hanno perso la vita, molti sono rimasti gravemente feriti, ed erano tra i più grandi guerrieri di tutti i tempi", ha scritto sul social network Truth il Capo della Casa Bianca. "È un legame troppo forte per poter essere spezzato. L'esercito britannico, con il suo incredibile cuore e la sua anima, non è secondo a nessuno (eccetto gli Stati Uniti!). Vi amiamo tutti e vi ameremo per sempre!".