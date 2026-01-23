Zelensky: "Raggiunto accordo con Trump. Ci darà i Patriot"

Redazione 23 gennaio 2026 a

A Davos i presidenti degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno raggiunto un accordo sulle munizioni per il sistema Patriot. Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante un incontro con i giovani, come riporta Ukrinform. "Ho parlato con il presidente Trump e ho ottenuto, non dirò quanti missili PAC-3 per il Patriot", ha detto Zelensky, aggiungendo che la visita a Davos aveva come obiettivo sia questioni globali che la risoluzione di problemi specifici. "Abbiamo parlato di questioni globali, ma abbiamo risolto un problema che corrisponde chiaramente al motivo per cui sono andato lì", ha spiegato il leader ucraino.