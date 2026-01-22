Zelensky a Davos: "L'Europa deve essere capace di difendersi e non aspettare sempre gli Stati Uniti"

Foto: Ansa

22 gennaio 2026 a

a

a

Volodymyr Zelensky ha attaccato l'Europa nell'intervento al World Economic Forum in corso in Svizzera. Ha accusato i leader dei Paesi Ue di essere in "modalità Groenlandia" mentre aspettano la leadership di Donald Trump sull'Ucraina e altre crisi geopolitiche, invece di agire autonomamente. "Proprio l'anno scorso, qui a Davos, ho concluso il mio discorso con le parole: l'Europa deve sapersi difendere", ha affermato Zelensky. "È passato un anno e nulla è cambiato". Ha accennato alle straordinarie richieste di Trump affinché gli Stati Uniti prendano il controllo della Groenlandia, ma ha ampiamente evitato le critiche al presidente americano, incolpando invece gli europei per essere rimasti in balia di una Casa Bianca sempre più imprevedibile. "Tutti hanno prestato attenzione alla Groenlandia ed è chiaro che la maggior parte dei leader non sa cosa fare al riguardo. Sembra che tutti stiano solo aspettando che l'America si calmi su questo argomento, sperando che passi. Ma se non succedesse, cosa accadrà?", si è chiesto Zelensky.



"L'Europa deve imparare a difendersi", ha aggiunto. " Inviare 14 o 40 soldati in Groenlandia a cosa serve? Che messaggio manda a Putin? Alla Cina? E forse, cosa più importante, che messaggio manda alla Danimarca?", ha insistito il presidente ucraino. Che ha poi suggerito come Kiev potrebbe contribuire a difendere l'Europa in caso di invasione russa della Groenlandia: "Sappiamo cosa fare se le navi da guerra russe si avvicinassero alla Groenlandia, e l'Ucraina può dare una mano. Possono affondare vicino alla Groenlandia, proprio come fanno vicino alla Crimea". Ha anche suggerito che l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nel prendere di mira la "flotta ombra" russa, le petroliere che contribuiscono a finanziare la macchina da guerra di Mosca. E ha affermato che resta troppo facile per la Russia aggirare le sanzioni che le consentono di continuare a produrre missili e altri ordigni.



Le minacce all'Europa erano esistenziali per la Nato, secondo Zelensky, e l'Europa avrebbe bisogno di "forze armate unite" in grado di difendere il continente. "Oggi invece l'Europa si affida solo alla convinzione che, se dovesse presentarsi un pericolo, la Nato reagirà.Ma nessuno ha mai visto l'alleanza in azione", ha aggiunto. "Se Putin decidesse di occupare la Lituania o di colpire la Polonia, chi reagirebbe? Al momento, la Nato esiste grazie alla convinzione che gli Stati Uniti agiranno, ma se non lo facessero?"