Groenlandia, Tajani: "Ultimi sviluppi verso direzione da noi auspicata"

" Gli sviluppi di queste ore sembrano andare nella direzione da noi auspicata di dialogo e paziente cucitura". Cosi il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in question time al Senato. "L'Artico, insomma, non e piu un orizzonte lontano: e una realta che ci riguarda da vicino - aggiunge -. Collaborazione, dialogo e crescita saranno i cardini della nostra azione. Siamo promotori di un coordinamento sempre piu stretto con gli Stati Uniti, l'Unione europea e la Nato". Tajani, poi, prosegue: "La Nato e infatti parte della soluzione e l'obiettivo del governo e lavorare per l'unita dell'Occidente".