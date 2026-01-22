Groenlandia, Macron: "L'Europa unita ha sconfitto Trump e le sue minacce"

Foto: Ansa

"L'unità dell'Europa ha funzionato contro le minacce di Donald Trump". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron all'arrivo al vertice dei Paesi Ue a Bruxelles, ancora gli occhiali da sole per coprire quella brutta infezione agli occhi. "L'incontro di oggi dimostra l'unità a sostegno della Danimarca, della sua integrità territoriale e della sua sovranità", ha sottolineato il Capo dell'Eliseo. "Quando l'Europa è unita, forte e reagisce rapidamente, le cose tornano alla normalità e alla calma". Ma l’Europa deve restare “vigile” e continuare ad agire “in modo unito”, dimostrando di avere “strumenti a propria disposizione” se minacciata per “incutere rispetto”. La Francia "è aperta a partecipare ad altre missioni della Nato", ha aggiunto.