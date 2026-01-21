Trump: "Vogliamo acquisire la Groenlandia ma non la prenderemo con la forza"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 21 gennaio 2026

Gli Stati Uniti stanno cercando di avviare “negoziati immediati” per discutere l’acquisizione della Groenlandia. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera. La Danimarca ha però affermato che l'isola semi-autonoma non è in vendita. Il Capo della Casa Bianca ha affermato che non userà comunque la forza per raggiungere l'obiettivo. Soffermandosi poi sulla Nato: "Diamo così tanto e riceviamo così poco in cambio".

Trump sottolineato che gli Stati Uniti ricevono solo "morti, disordini e ingenti somme di dedenarda dare a persone che non apprezzano ciò che facciamo". Ha quindi indicato tra il pubblico il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che stamattina si è complimentato per le pressioni esercitate dal presidente americano affinché i Paesi Nato aumentassero le spese militari. Poi l'affondo: "Gli Stati Uniti non hanno ottenuto nulla dalla Nato, a parte proteggere l’Europa dalla Russia".