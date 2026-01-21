Trump choc: "Ora abbasso i dazi ma l'Europa non va nella direzione giusta"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 21 gennaio 2026

Donald Trump abbasserà le tasse e aumenterà i dazi sulle nazioni straniere per "pagare i danni che hanno causato". L'atteso discorso del presidente degli Stati Uniti al World Economic Forum è partito da questioni economiche. Citando le nuove regole di “deduzione al 100%” introdotte per sostenere gli investimenti aziendali, ha dichiarati che “sta avvenendo un miracolo” nell’economia statunitense, cosa che “nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe mai accaduta in nessun Paese”. Aggiungendo che il suo primo mandato alla guida degli Usa è stato il “mandato di maggior successo di sempre” dal punto di vista finanziario.

Trump ha poi attaccato le "l'immigrazione di massa incontrollata" e l'attenzione dell'Europa verso l'energia verde. Affermando che alcuni luoghi in Europa "francamente non sono riconoscibili". E raccontando che gli amici tornano da posti diversi e dicono "Non lo riconosco", in modo negativo. Trump ha insistiti nel dire che vuole che l'Europa vada bene, ma ha sostienuto che non si sta muovendo nella giusta direzione.