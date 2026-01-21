Davos, Lagarde abbandona la cena con Lutnick che viene contestato

Redazione 21 gennaio 2026 a

Un contrasto spettacolare di reazioni ha segnato alcuni degli eventi del World Economic Forum di Davos 2026: mentre il discorso di Mark Carney è stato accolto con una standing ovation dalla platea del Forum, un altro intervento tenuto la stessa sera - quello di Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti - ha scatenato un forte malcontento tra i presenti. Durante una cena organizzata da Larry Fink di BlackRock, co-presidente ad interim del Forum di Davos, Lutnick ha criticato le politiche europee sull'energia e l'economia globale, provocando un'ondata di fischi e proteste tra gli ospiti della serata, secondo più fonti internazionali. Alcuni presenti hanno descritto l'atmosfera come ''tesa'' e ''caotica'', con diffusi "buuu" che hanno interrotto il suo intervento. La situazione è stata ulteriormente drammatica quando Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha deciso di alzarsi e lasciare la sala mentre Lutnick parlava, secondo testimoni citati dal Financial Times. La reazione di Lagarde è stata interpretata come un segno della frattura negli equilibri transatlantici, in particolare su temi come i dazi, le mire sulla Groenlandia, l'energia e la cooperazione strategica con l'Europa.