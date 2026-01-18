Dazi, la premier danese Frederiksen: "L'Europa non cederà al ricatto"

Redazione 18 gennaio 2026 a

"Accolgo con favore i messaggi unanimi provenienti dal resto del continente: l'Europa non cedera' al ricatto". Lo ha dichiarato la premier danese Mette Frederiksen dopo aver parlato col cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer in seguito alle ultime minacce di dazi da parte del presidente Usa Donald Trump. "Il Regno di Danimarca gode di un notevole sostegno. Allo stesso tempo, e' diventato ancora piu' chiaro che questa questione si estende ben oltre i nostri confini. E' ancora piu' importante rimanere fermi sui valori fondamentali che hanno creato la comunita' europea. Vogliamo cooperare e non cerchiamo il conflitto", ha scritto Frederiksen su Facebook.